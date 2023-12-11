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إعلامية فلسطينية :حجم الاستجابة للإضراب الشامل أكثر من المتوقع

12/11/2023 7:26:44 AM

(MENAFN- Amman Net) قالت الإعلامية والناشطة الفلسطينية إسراء الشيخ المُطلقة لحملة الاضراب الشامل عبر مواقع التواصل الإجتماعي إن حجم الاستجابة للإضراب كانت أكثر من المتوقع وقد شملت دولا عربية وعالمية. مضيفة في حديثها لـ" راديو البلد" أن الإضراب الشامل يركز على فكرة تعطيل العجلة الاقتصادية.

الإضراب الشامل غزة الأردن إسراء الشيخ

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