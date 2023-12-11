إعلامية فلسطينية :حجم الاستجابة للإضراب الشامل أكثر من المتوقع

إعلامية فلسطينية :حجم الاستجابة للإضراب الشامل أكثر من المتوقع
التاريخ
12/11/2023 7:26:44 AM
(MENAFN
- Amman Net) قالت الإعلامية والناشطة الفلسطينية إسراء الشيخ المُطلقة لحملة الاضراب الشامل عبر مواقع التواصل الإجتماعي إن حجم الاستجابة للإضراب كانت أكثر من المتوقع وقد شملت دولا عربية وعالمية. مضيفة في حديثها لـ" راديو البلد" أن الإضراب الشامل يركز على فكرة تعطيل العجلة الاقتصادية.
الإضراب الشامل غزة الأردن إسراء الشيخ
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