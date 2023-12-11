هيومن رايتس: الجنائية الدولية أحد المسارات لمساءلة إسرائيل

هيومن رايتس: الجنائية الدولية أحد المسارات لمساءلة إسرائيل
التاريخ
12/11/2023 7:26:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين إن تل أبيب أفلتت من العقاب لعقود من الزمن.
واضاف أن هناك مسارات لمساءلة إسرائيل بينها المحكمة الجنائية الدولية.
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