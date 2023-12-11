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هيومن رايتس: الجنائية الدولية أحد المسارات لمساءلة إسرائيل

12/11/2023 7:26:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين إن تل أبيب أفلتت من العقاب لعقود من الزمن.


واضاف أن هناك مسارات لمساءلة إسرائيل بينها المحكمة الجنائية الدولية.


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