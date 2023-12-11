Monday, 11 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البطالة في تركيا عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2012

12/11/2023 7:26:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.5 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية التي نشرت اليوم الاثنين، تراجع معدل البطالة خلال أكتوبر 0.5 نقطة مقارنة مع سبتمبر 2023.


ووفقا للمعطيات فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى مليونين و961 ألف شخص.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل بين الذكور 7 بالمئة، والإناث 11.3 بالمئة.


RT

MENAFN11122023000208011052ID1107571353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث