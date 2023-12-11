البطالة في تركيا عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2012

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.5 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية التي نشرت اليوم الاثنين، تراجع معدل البطالة خلال أكتوبر 0.5 نقطة مقارنة مع سبتمبر 2023.
ووفقا للمعطيات فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى مليونين و961 ألف شخص.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل بين الذكور 7 بالمئة، والإناث 11.3 بالمئة.
RT
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