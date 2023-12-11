التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وصن داونز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرض التعادل دون أهداف نفسه على لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه بيراميدز المصري، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب صن داونز داونز، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أسامة جلال في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ازدادت الأمور تعقيداً بين فرق تلك المجموعة، بعدما تساووا جميعاً في رصيد 4 نقاط، ليصبح فارق الأهداف هو الفيصل في تحديد الترتيب، حيث تواجد صن داونز على القمة، في حين جاءت فرق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ونواذيبو الموريتاتي وبيراميدز، في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

ويلتقي بيراميدز مع ضيفه صن داونز في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مازيمبي وضيفه نواذيبو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة