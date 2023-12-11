Monday, 11 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وصن داونز

12/11/2023 7:26:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرض التعادل دون أهداف نفسه على لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه بيراميدز المصري، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب صن داونز داونز، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أسامة جلال في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ازدادت الأمور تعقيداً بين فرق تلك المجموعة، بعدما تساووا جميعاً في رصيد 4 نقاط، ليصبح فارق الأهداف هو الفيصل في تحديد الترتيب، حيث تواجد صن داونز على القمة، في حين جاءت فرق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ونواذيبو الموريتاتي وبيراميدز، في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.
ويلتقي بيراميدز مع ضيفه صن داونز في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مازيمبي وضيفه نواذيبو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11122023000208011052ID1107571352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث