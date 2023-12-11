نيس يواصل مطاردة سان جيرمان بفرنسا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل نيس مطاردته لباريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ستاد ريمس 2-1 في الجولة 15.
ورفع نيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف سان جيرمان المتصدر، والذي فاز بصعوبة على ضيفه نانت 2-1 وتوقف رصيد ريمس عند 23 نقطة في المركز السادس.
وتقدم غايتان لابورد بهدف لنيس في الدقيقة، 55 ثم تعادل المغربي يونس عبد الحميد لريمس في الدقيقة 78، لكن جيريمي بوغا خطف هدف الفوز لنيس قبل ثمان دقائق من النهاية.
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