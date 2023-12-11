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لاعب يطرد بعد 30 دقيقة من ارتكابه للخطأ!

12/11/2023 7:26:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى مهاجم فريق هانزا روستوك جونيور برومادو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بطاقة حمراء، بعد نصف ساعة من ارتكابه المخالفة التي تسببت في طرده، خلال لقاء فريقه مع شالكه.
وجاء التأخر الطويل، عقب توقف اللعب بعد وقت قصير من ارتكاب برومادو خطأ يستوجب الطرد ضد بليندي إدريزي، لاعب شالكه، حيث وقعت مشاحنات بين المشجعين في المدرجات، وعاد لاعبو الفريقين لغرف تبديل الملابس.
وتلقى برومادو بطاقة صفراء في البداية، ولكن قبل استئناف اللقاء مباشرة، تدخل حكم الفيديو المساعد (فار)، ليلغي الحكم نيكولاس فينتر، الذي أداء المباراة، الإنذار، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب هانزا روستوك، بعد ضربه إدريزي بمرفقه في وجهه، عقب التحقق من اللعبة.

ملاعب

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