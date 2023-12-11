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فرنانديز يعتذر من جماهير مانشستر يونايتد

12/11/2023 7:26:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتذر قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، على الأداء المتواضع للفريق في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال فرنانديز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أود الاعتذار عن الأداء، فالمستوى لم يكن مقبولاً وأنا أولهم، فأنا لا أتحدث عن أي لاعب آخر".
وعن الخسارة أمام بورنموث 0-3، قال: "لكن أعتقد أن الجميع في غرفة خلع الملابس يتفقون على أننا لم نظهر بمستوانا وأننا يجب أن نقدم أداء أفضل".


وتابع نجم مانشستر يونايتد: "المستوى كان أقل من المأمول على مستوى الأداء والشراسة التي كنا عليها في المباراة الماضية أمام تشيلسي، فإذا لم تؤد المطلوب منك، فلن تفوز في المباراة".


وأوضح فرنانديز عبر قناة ناديه: "لا أعرف لماذا اختلف مستوانا عن مباراة تشيلسي لكن الأمر تكرر أكثر من مرة، كلما فزنا في مباراة لا نظهر بنفس المستوى في المباراة التالية".


واستطرد فرنانديز: "لا أعرف هل الأمر يتعلق بفقدان التركيز أم شيء آخر، ولكن يجب أن ندرك ضرورة مواصلة الأداء القوي والانتصارات"، مشدداً: "حتى إذا لم نقدم أداء جيداً، فإنه يجب أن نحقق نتيجة إيجابية".


وينتظر مانشستر يونايتد أسبوعاً حاسماً، حيث يحتاج الفوز على ضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل، لضمان التأهل للدور الثاني بشرط أن تنتهي المباراة الأخرى في المجموعة بين كوبنهاغن وغلطة سراي بالتعادل.


وبعدها يخوض مانشستر يونايتد مباراة صعبة خارج أرضه أمام ليفربول يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، في مواجهة سيغيب عنها فرنانديز بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الخامس في مباراة بورنموث.


وأضاف فرنانديز: "بالتأكيد خوض مباراة قريبة سيكون أمراً جيداً، تنتظرنا مواجهة صعبة يجب أن نفوز بها وننتظر نتيجة تكون في صالحنا خلال المباراة الأخرى في المجموعة".


وختم فرنانديز تصريحاته بالقول: "لكن يجب أن نؤدي ما علينا أولاً، وندرك أنه تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام بايرن ميونخ، ولكننا قادرون على تحقيق النتيجة المطلوبة".

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