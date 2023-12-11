بولونيا ينضم لكبار الدوري الإيطالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز فريق بولونيا على مضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم بولونيا بهدفين في وقت مبكر سجلهما مهاجمه الهولندي الشاب جوشوا زيركزي في الدقيقتين 9 و20.وقلص أصحاب الأرض الفارق في الشوط الثاني بهدف سجله سيمون نوانكو في الدقيقة 75.ولم ينجح ساليرنيتانا في الخروج بنقطة التعادل، بل زادت مهمته تعقيداً بعد طرد لاعبه فيدريكو فازيو في الدقيقة 92.



وحقق بولونيا انتصاره السادس هذا الموسم في بطولة الدوري ليقتحم دائرة الكبار، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.



أما ساليرنيتانا فقد مني بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم، ليقبع في المركز العشرين والأخير برصيد ثماني نقاط.

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