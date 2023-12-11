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روسيا..التصويت في الانتخابات الرئاسية سيجرى بشكل طبيعي في المناطق الجديدة

12/11/2023 7:26:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية سيجرى في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على قدم المساواة مع باقي مناطق روسيا.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات أن وزارة الدفاع وهيئة الأمن الفدرالي الروسي أتاحتا إجراء الانتخابات في الأراضي الجديدة، وأنه سيتم ضمان سلامة الناخبين أسوة بباقي المناطق الروسي.
وحصلت لجنة الانتخابات المركزية على تفويض بتعديل معايير وإجراءات التصويت في ظل الوضع الأمني الاستثنائي في المناطق الجديدة.
وأجريت انتخابات نواب الهيئات التشريعية والبلديات في المناطق الجديدة في 10 سبتمبر الماضي، بموجب تعديلات تشريعية خاصة.

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