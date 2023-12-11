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فيفا يوافق على الطلب العاجل لإتحاد جدة

12/11/2023 7:26:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الجهاز الفني لاتحاد جدة على بديل للاعبه البرازيلي فيليبي لويز، الذي سيغيب عن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية.
وأصيب لويز في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك، وأعلن النادي إصابته بتمزق عضلي، وأكد حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.
وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة قائمة الاتحاد التي ستشارك في مونديال الأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري وضمت اسم لويز قبل تأكد غيابه.
وأبلغت إدارة العميد الفيفا أمس الأحد من أجل تعويض لويز بلاعب آخر، وتمت الموافقة على استبداله باللاعب الشاب سويلم المنهالي "19 عاما" الذي اختاره جاياردو لهذه المهمة.
وتنص لوائح مونديال الأندية على أحقية أي فريق في الاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهريا.
وتنطلق البطولة غدا الثلاثاء، حيث يواجه الاتحاد، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مباراة الافتتاح.

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