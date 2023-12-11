فيفا يوافق على الطلب العاجل لإتحاد جدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الجهاز الفني لاتحاد جدة على بديل للاعبه البرازيلي فيليبي لويز، الذي سيغيب عن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية.
وأصيب لويز في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك، وأعلن النادي إصابته بتمزق عضلي، وأكد حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.
وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة قائمة الاتحاد التي ستشارك في مونديال الأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري وضمت اسم لويز قبل تأكد غيابه.
وأبلغت إدارة العميد الفيفا أمس الأحد من أجل تعويض لويز بلاعب آخر، وتمت الموافقة على استبداله باللاعب الشاب سويلم المنهالي "19 عاما" الذي اختاره جاياردو لهذه المهمة.
وتنص لوائح مونديال الأندية على أحقية أي فريق في الاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهريا.
وتنطلق البطولة غدا الثلاثاء، حيث يواجه الاتحاد، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مباراة الافتتاح.
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