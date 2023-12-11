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سانتوس يحجب قميص بيليه

12/11/2023 7:26:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي سانتوس قرر حجب قميص الأسطورة بيليه عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

ذكرت صحيفة غلوبو أن إدارة النادي ستمنع ارتداء القميص رقم 10 عقب الكارثة التي تعرض لها الفريق للمرة الأولى في تاريخه.
ونقلت تصريحات لرئيس النادي مارسيلو تيكسيرا اعترف خلالها أنه لم يتم السماح لأي لاعب بارتداء القميص 10 طوال فترة لعب الفريق في الدرجة الثانية.
وشدد على أن الفريق سيعود سريعاً إلى وضعه الطبيعي، ولكن حتى أن تأتي هذه اللحظة سيظل القميص الأروع في تاريخ النادي غائباً.


في المقابل كشفت الصحيفة عن أن سانتوس تلقى دعوة لخوض بطولة ودية في دبي خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأوضحت: "تدرس إدارة النادي المقابل المادي الذي ستحصل عليه نظير خوض البطولة، إلى جانب الاستفادة منها في تجهيز الفريق للموسم الجديد.

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