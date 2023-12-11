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جيش الاحتلال يكشف سبب مقتل 5 من جنوده دفعة واحدة في خان يونس اليوم

12/11/2023 7:26:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت الإذاعة الإٍسرائيلية عن الجيش قوله إن 5 قتلى من الذين أعلن عنهم اليوم لقوا مصرعهم في كمين قرب فتحة نفق في خان يونس.

واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم أن 4 عسكريين بينهم ضابطان قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق من اليوم ، أكد جيش الاحتلال أن ثلاثة من جنوده قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في مواجهات بقطاع غزة.


وعلى صعيد اخر اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح

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