جيش الاحتلال يكشف سبب مقتل 5 من جنوده دفعة واحدة في خان يونس اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت الإذاعة الإٍسرائيلية عن الجيش قوله إن 5 قتلى من الذين أعلن عنهم اليوم لقوا مصرعهم في كمين قرب فتحة نفق في خان يونس.
واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم أن 4 عسكريين بينهم ضابطان قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وفي وقت لاحق من اليوم ، أكد جيش الاحتلال أن ثلاثة من جنوده قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في مواجهات بقطاع غزة.
وعلى صعيد اخر اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح
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