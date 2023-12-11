نجم مان يونايتد السابق يتلقى تهديدات على واتساب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام بريطانية إن "نجم مانشستر يونايتد السابق إريك بايلي تلقى تهديدات من وكيل أعماله على تطبيق واتساب".ذكرت صحيفة ميرور أن اللاعب الإيفواري أصبح ضحية حملة قوية من وكيل أعماله، بتلقيه مجموعة من الرسائل المهينة على هاتفه.وأشارت إلى أن وكيل الأعمال يدعي أنه لم يحصل على حقوقه المادية نظير صفقة انتقال بايلي من مانشستر يونايتد إلى بشكتاش التركي في سبتمبر (آيلول) الماضي.وكشف الدولي الإيفواري عن أنه تلقى رسائل تهديد السبت الماضي عقب خسارة فريقه أمام فنربخشة في الدوري 1-3، مبيناً أن وكيل اللاعبين هدده بملاحقته.



وقال بايلي الذي ارتكب ركلة جزاء خلال المباراة، إن "وكيل أعماله أبدى سعادته بسبب خسارة بشكتاش وارتكابه هذا الخطأ، ووجه له كلمات نابية".



وأكد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أنه أبلغ إدارة النادي التركي، كما يتجه إلى التقدم ببلاغ في الشرطة، بعدما هدده وكيل أعماله بإرسال أشخاص له لمضايقته.

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