دولة أوروبية تستأنف شراء الغاز المسال من روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استأنفت هولندا شراء الغاز المسال من روسيا في سبتمبر الماضي بعد انقطاع 3 أشهر، رغم محاولات التخلص التدريجي من الاعتماد على حوامل الطاقة الروسية، وعقوبات الغرب ضد روسيا.

وأفادت تقارير بأن هولندا في سبتمبر 2023 اشترت أكثر من 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي بقيمة 109 ملايين يورو (117 مليون دولار).

وفي سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات أن الاتحاد الأوروبي استورد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وأشارت صحيفة "فيدوموستي" في تقرير لها، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم شراء كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في العام 2023.

روسيا اليوم