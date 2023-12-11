تدابير وقائية لمتاعب الشتاء الصحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد نزلات البرد من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء. ومن خلال بعض التدابير البسيطة يمكن مواجهة الأعراض المختلفة لنزلة البرد مثل انسداد الأنف واحتقان الحلق وآلام الأطراف.وأوضح الدكتور أوفه بوبيرت أنه يمكن مواجهة احتقان الحلق من خلال الإكثار من شرب السوائل، حيث يعمل ذلك على تقليل الحمل الفيروسي في منطقة الحلق.انسداد الأنفوأضاف المتحدث الرسمي لقسم طب الأسرة في الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة أنه يمكن مواجهة انسداد الأنف من خلال استنشاق بخار الماء الساخن المضاف إليه خلاصة نبات البابونج.



ويمكن أيضاً استعمال غسول أنف يحتوي على محلول ملحي مثل ماء البحر. ويمكن إعداد محلول ملحي في المنزل من خلال إذابة ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين ممسوحتين من ملح الطعام إلى لتر ماء.

آلام الأطراف

ويمكن تخفيف آلام الأطراف من خلال تناول المسكنات. وفي حالة المعاناة من متاعب المعدة، يمكن حينئذ تناول المسكنات المحتوية على الباراسيتامول، لأنها تشكل إجهاداً أقل للمعدة مقارنة بالمسكنات المحتوية على الإيبوبروفين أو حمض أسيتيل الساليسيليك.

ويمكن مواجهة السعال من خلال تناول الحليب الساخن المضاف إليه عسل نحل.

ضعف المناعة

و إذا كانت الإصابة المتكررة بنزلات البرد تشير إلى ضعف المناعة، يقول الدكتور إيفو جريبه إن الشكوك حول ضعف المناعة لا تنشأ إلا في حالة حدوث أكثر من 12 حالة عدوى خطيرة في العام الواحد.



وبشكل عام، يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لاسيما في الهواء الطلق.



كما يمكن الوقاية من نزلات البرد من خلال تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، لاسيما بالنسبة للأشخاص، الذين قد تتخذ لديهم الإنفلونزا مساراً خطيراً، مثل الأشخاص فوق 60 عاماً، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة.

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