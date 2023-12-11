بدء فعاليات المؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت في مدينة العقبة اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ينظمه مركز تطوير الأعمال - BDC بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.



واكد مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور ايمن سليمان خلال رعايته فعاليات المؤتمر مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز حرص السلطة على ربط التنمية المجتمعية باستدامة الموارد لمواكبة التحولات الاقتصادية ، لافتا الى ان الاقتصاد الأزرق يستهدف المحيطات والبحار من خلال النشاطات على السواحل كون البحار مورد اقتصادي وسياحي وغذائي هام.



وأضاف نتطلع الى التوسع في مجالات أخرى ترفد الاقتصاد الأزرق وتوفير فرص عمل للشباب بعد انخراطهم في برامج تدريبيه تفضي الى التشغيل وترجمة أفكارهم العملية على الواقع.



وقال مدير البرامج الريادية في المركز المهندس محمد الشمايلة، ان المركز يقوم بتطوير الأعمال بتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التنموية، لغاية تمكين الشباب من خلال التوظيف وريادة الأعمال، مع التركيز على زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتابع نحن نعمل في عدة محاور رئيسية، بما في ذلك التشغيل الذاتي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الريادة والإبداع.



وأضاف نضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتنا، اذ نعمل على تشجيع دور المرأة في التشغيل وريادة الأعمال. ولا ننسى الالتزام بالاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق، حيث نسعى لتحقيق توازن رائع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.



وبين ان المركز وصل إلى ما يقارب 1.5 مليون شاب وشابة، وقد استفاد حوالي 150,000 شخص من برامجنا المتنوعة، ويعمل مركز تطوير الأعمال في جميع محافظات المملكة، ونسعى لتأثير إيجابي يمتد عبر 179 منطقة.



وأكد الشمايلة أهمية تطوير الاقتصاد الأزرق كمحرك للنمو والاستدامة في المنطقة، مشيرا إلى الجهود المشتركة التي تبذل لدعم المشاريع وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع المهم.



وعرض الشمايلة نتائج الدراسة المشتركة بين مركز تطوير الأعمال والمجلس الأردني للأبنية الخضراء وMedWaves، حيث تم التركيز على التحديات والفرص في مجال الاقتصاد الأزرق في منطقة العقبة.



وأضاف " نتطلع الى التعاون مع الشركات والمؤسسات بهدف دعم الشباب أصحاب الأفكار الريادية البيئية وتطويرها على شكل مشروعات تخدم الاقتصاد بشكل عام" .



ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين موضوعات عن كيفية تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف تحديات وفرص الاقتصاد بشكل عام في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النجاح في مجال الاقتصاد الأزرق.