الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة
التاريخ
12/11/2023 6:15:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 من جنوده قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال قد اقر إن 426 جنديا وضابطا قتلوا خلال الحرب كما أصيب 1593 آخرين بينهم 255 حالة حرجة.
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