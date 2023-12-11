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الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

12/11/2023 6:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 من جنوده قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد اقر إن 426 جنديا وضابطا قتلوا خلال الحرب كما أصيب 1593 آخرين بينهم 255 حالة حرجة.

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