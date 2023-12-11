Monday, 11 December 2023 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

12/11/2023 6:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة ستشتد خلال الساعات القادمة لتكون الأمطار أشد غزارة .
وأضافت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" أن الأجواء الباردة ستستمر ليوم غداً الثلاثاء مع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ونوهت أن يوم الأربعاء ستتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة رطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط ليطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتساقط أمطار بغزارة .
وأكدت أن انحسار تأثير الكتلة الرطبة وفرصة تساقط الأمطار سيكون مع ساعات ليل الخميس القادم.




MENAFN11122023000208011052ID1107570318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث