الأمن المصري يلقي القبض على إسرائيلي في البحر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة المصرية القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود المصرية بحرا وتم تسليمه لاحقا إلى الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وسائل إعلام عبرية أن شخص إسرائيلي كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر أجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي الإسرائيلية عن طريق الخطأ.



وقالت إن مراقبو الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على الإسرائيلي -المقبوض عليه- أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.



وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ردًا على ذلك، فإن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

RT