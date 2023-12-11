ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" لشهر تشرين ثاني من عام 2023 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.27% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.20% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الإحدى عشرة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 108.19 للشهر نفسه من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من عام 2022.



وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.04%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.22%، و"الإيجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.21%، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.53%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (3.34%)، و"الوقود والإنارة" بنسبة (2.96%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.42%)، و"الثقافة والترفيه" بنسبة (1.03%).



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من العام نفسه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (6.51%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (4.24%)، و"اللحوم والدواجن" بنسبة (1.26%)، و"الثقافة والترفيه" بنسبة (0.58%)، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة (0.56%).



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023 مع الفترة نفسها من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 6.76%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.95%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 4.89%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.80%، و"الأثاث والسجاد والمفارش "بنسبة 4.47%.