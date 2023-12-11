أعراض تنذر بإصابة طفلك بالفيروس التنفسي المخلوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البروفيسور ماركوس كروجر إن الفيروس التنفسي المخلوي المعروف اختصارا بـ RSV هو فيروس ينتشر عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم.حمىوأوضح كروغر، كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى ميونخ شفابين غوهارلاخينغ، أن أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، تتمثل في عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف والتعرق والاضطراب والحمى (أعلى من 38.5 درجة).



وتشمل الأعراض أيضاً السعال الشديد والتنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة، إضافة إلى جفاف الجلد، وتغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.



العلاج

وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.



ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقطرات الأنف لمواجهة انسداد الأنف، إضافة إلى تناول السوائل على نحو كاف لمواجهة الجفاف.

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