إعلام إسرائيلي يتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر

MENAFN - Al Wakeel News)تحت عنوان "لا تتوقعوا أي مفاجآت.. مصر متجهة إلى الانتخابات والسيسي في طريقه لولاية ثالثة"، علقت صحيفة "يسرائيل هايوم" على الانتخابات الرئاسية في مصر.



وقالت الصحيفة إن عدد من يحق لهم الانتخاب في أرض النيل حوالي 70 مليون مواطن مصري، وأمامهم 4 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي السيسي لانتخاب واحد منهم.



وأشارت إلى أن العملية الانتخابية انطلقت في مصر أمس الأحد وستستمر حتى غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تنشر النتائج الرسمية في 18 ديسمبر لكن من المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفارق كبير.



وأضافت الصحيفة: "لا توجد مفاجآت متوقعة في أرض النيل. ويتركز التوتر الرئيسي في الساحة الاقتصادية، حيث تتعامل البلاد مع معدل تضخم يقترب من الأربعين في المئة فيما فقدت العملة المحلية في البلاد خمسين في المئة من قيمتها، والمعنى على أرض الواقع هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث يعيش 60% من سكان البلاد البالغ عددهم اكثر من 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه".



وأوضحت أنه إلى جانب السيسي، يتنافس على الرئاسة ثلاثة سياسيين "غير معروفين نسبيا" وهم فريد زهران - رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق ، وحازم عمر من حزب الشعب الجمهوري، وظهر الثلاثة على شاشة التلفزيون في مواجهة متلفزة، لم يكن فيها السيسي حاضرا، ولا يعتقد أحد حقا أن لديهم فرصة حقيقية لاستبداله.



ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتمكن مرشحان آخران من الترشح على الإطلاق، أحدهما ناشط ليبرالي يدعى هشام قاسم مسجون، والآخر نائب سابق في البرلمان من المعارضة يدعى أحمد الطنطاوي ويحاكم حاليا بتهمة "توزيع وثائق مزورة تتعلق بالانتخابات".



روسيا اليوم