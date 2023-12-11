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السفير الروسي في إسرائيل: عمليات الإجلاء من قطاع غزة شارفت على الانتهاء

12/11/2023 6:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن موسكو عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء وأن موسكو تأمل في استكمالها في الأيام المقبلة.
وقال في حديث لقناة روسيا 24: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نستكمل عمليات الإجلاء، وتقوم الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء بضع عشرات من المواطنين الروس وأقربائهم. ونأمل في أن يتم الانتهاء من عملية الإجلاء عن قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".




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