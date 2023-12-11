السفير الروسي في إسرائيل: عمليات الإجلاء من قطاع غزة شارفت على الانتهاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن موسكو عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء وأن موسكو تأمل في استكمالها في الأيام المقبلة.
وقال في حديث لقناة روسيا 24: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نستكمل عمليات الإجلاء، وتقوم الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء بضع عشرات من المواطنين الروس وأقربائهم. ونأمل في أن يتم الانتهاء من عملية الإجلاء عن قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".
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