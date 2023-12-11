فرنسا تدرس مع أعضاء بالاتحاد الأوربي فرض عقوبات ضد المستوطنين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنه يجري النظر في إمكانية فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. وقالت كولونا هذه الكلمات قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم.





وقالت كولونا إن "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق، ويرجع ذلك أساسًا إلى العدد المفرط لحالات العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".

ودعت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وداعميها.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة (حماس) وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.