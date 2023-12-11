Monday, 11 December 2023 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تدرس مع أعضاء بالاتحاد الأوربي فرض عقوبات ضد المستوطنين

12/11/2023 6:14:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنه يجري النظر في إمكانية فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. وقالت كولونا هذه الكلمات قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم.


وقالت كولونا إن "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق، ويرجع ذلك أساسًا إلى العدد المفرط لحالات العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".

ودعت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وداعميها.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة (حماس) وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.

MENAFN11122023000205011050ID1107570306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث