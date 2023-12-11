فرنسا تدرس مع أعضاء بالاتحاد الأوربي فرض عقوبات ضد المستوطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنه يجري النظر في إمكانية فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. وقالت كولونا هذه الكلمات قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم.
وقالت كولونا إن "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق، ويرجع ذلك أساسًا إلى العدد المفرط لحالات العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".
ودعت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وداعميها.
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة (حماس) وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
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