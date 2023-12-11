إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ في مدينة حولون قرب تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع شظايا وأجزاء صاروخية سقطت في مدينة حولون الواقعة جنوب تل أبيب، فيما جرى تسجيل إصابة شخص بجراح متوسطة بشظية صاروخ، وسط أنباء عن أضرار مادية جسيمة.
وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار
في تل أبيب الكبرى وكافة المناطق الممتدة جنوبها وفي السهل الساحلي.
MENAFN11122023000205011050ID1107570305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.