Monday, 11 December 2023 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ في مدينة حولون قرب تل أبيب

12/11/2023 6:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع شظايا وأجزاء صاروخية سقطت في مدينة حولون الواقعة جنوب تل أبيب، فيما جرى تسجيل إصابة شخص بجراح متوسطة بشظية صاروخ، وسط أنباء عن أضرار مادية جسيمة.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار
في تل أبيب الكبرى وكافة المناطق الممتدة جنوبها وفي السهل الساحلي.





MENAFN11122023000205011050ID1107570305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث