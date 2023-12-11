بمشاركة مجدلاني والكيلة: وفد من مجلس الأمن يصل مطار العريش لتفقد المساعدات الإنسانية لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) العريش/PNN- وصل وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لتفقد وزيارة المراكز التي استقبلت المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى قطاع غزة الذي يعاني لليوم الـ66 على التوالي من شح في مقومات الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

ويشارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة الصحة مي الكيلة، وفد مجلس الأمن في زيارته الأولى إلى العريش.

وتأتي هذه الزيارة الهامة بعد فشل مجلس الأمن، الجمعة الماضية، في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن معبر رفح يواصل استقبال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تخفيف معاناة شعبنا المستمرة منذ 66 يوما تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن أعضاء المجلس سيطلعون خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات واجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.

وأضاف أبو زيد أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتي في توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما تتزامن الزيارة مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي/الإسلامي، الذي قامت مصر بصياغة نصه الأول، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس وتضع حلولا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.



