6 أمور يجب معرفتها لتجنب الحوادث المميتة لسخان المياه في منزلك

عمد موقع قناة «تشانل نيوز آسيا» السنغافورية في تقرير سابق، إلى تسليط الضوء على أحد الحوادث غير المتوقعة التي ألمّت بعائلة بعد انتقالها لمنزل جديد. لافتاً إلى 6 أمور يجب معرفتها لتجنب الحوادث المميتة، كالحريق أو الصعق الكهربائي، أو حتى الانفجار، في حال تم تركيب السخان بشكل خاطئ.

تتلخص القصة، بحسب الموقع، بانتقال عائلة لشقة عمرها 7 سنوات، تم تجديدها عام 2021، عبر إضفاء تغييرات طفيفة، لم تطل النظام الكهربائي وأنظمة تسخين المياه، ومن هنا، بدأ كل شيء، حيث اندلع حريق في الحمام، وتحديداً أثناء استحمام الابن.

ما أنقذ الموقف، قطع الكهرباء على الفور من قبل الأم. لتخلص التحقيقات لاحقاً إلى أن سبب الحريق يعود لـ «التركيب غير الصحيح لأسلاك التوصيل بين سخان المياه وقاطع الدائرة الكهربائية»، ما أدى في النهاية إلى ذوبان عازل السلك، والتسبب بالحريق، الذي كلّف العائلة سخاناً جديداً مرخصاً بأكثر من ألفي دولار سنغافوري، وكذلك تجديد أسلاك المنزل بالكامل. بيد أن كل الخسائر المادية تلك، تصبح بسيطة أمام سيناريو الوفيات الناجمة عن الصعق بالكهرباء.



وفي الصدد، أشارت القناة الإخبارية أنه، ولمنع حدوث حوادث سخانات المياه، هنالك 6 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، وفقاً لخبراء.

1.

ابحث عن علامات ومؤشرات السلامة في سخانات المياه الكهربائية، مع إجراء الصيانة الدورية.

2.

تأكد من صلاحية صمام الأمان، القاطع الكهربائي، منظم الحرارة، القاطع الحراري، مؤشر البيان، ومؤشر قياس الحرارة.

3.

استئجار كهربائيين وسباكين مرخصين، لضمان السلامة في أي مبنى سكني، حيث يجب أن يتم تنفيذ الأعمال الكهربائية من قبل عمال كهربائيين مرخصين.

4.

الابتعاد عن استخدام قابس ثلاثي الأطراف، فبحسب مهندس كهربائي، عندما يرتبط الأمر بسخانات المياه الفورية، فإن الطريقة الأكثر شيوعاً لتسرب الكهرباء، هي من خلال استخدام قابس ثلاثي الأطراف، حيث ارتبطت عدة حوادث وفاة مرتبطة بالصعق، من خلال سخانات المياه استخدم فيها قابس ثلاثي الأطراف.

5.

التخزين الآمن للسخانات، حيث من الممكن أن تنفجر سخانات المياه سيئة التخزين.

6.

الابتعاد عن استخدام الأسلاك الرفيعة في إيصال السخانات، حيث تزيد الأخيرة من فرص الحريق (ينصح بسماكة أسلاك تصل إلى 2.5 ملم مربع).

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