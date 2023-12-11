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صافرة نسائية.. طاقم حكام افتتاح كأس العالم للأندية 2023

12/11/2023 5:47:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية، هوية حكم مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، وتلعب مبارياتها على ملعبين هما الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ويمثل العرب في هذه البطولة، الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، واتحاد جدة السعودي الذي يشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، فيما ستكون باقي الفريق المشاركة هي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وفلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلعب الفائز مع الأهلي المصري في الدور التالي.

وبحسب صحيفة "اليوم"السعودية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو، لإدارة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأوضح التقرير أن بينسو سيعاونها طاقمها النسائي بالكامل، بعدما أدارت نهائي بطولة كأس العالم للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا.

وقالت الصحيفة أنه تقرر تعيين طاقم بولندي لإدارة تقنية الفيديو، بقيادة سيمون مارسينياك، ويعاونه توماس بوليستكيفيتش، وكوياتكوفسكي، وأدم كوبسياك.

وتقام مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء 12 ديسمبر، في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر.

يذكر أن هذه المرة تعد الثانية التي يُشارك فيها الاتحاد ببطولة كأس العالم للأندية، عقب مشاركته في نسخة عام 2005 باليابان.

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