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الأفضل عبر التاريخ.. رونالدو وميسي خارج تشكيل بنزيما

12/11/2023 5:47:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن التشكيل الأفضل بالنسبة له عبر التاريخ.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد جدة السعودي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يكشف فيه بنزيما عن أفضل 11 لاعباً عبر التاريخ، من وجهة نظره.

وشهد تشكيل بنزيما، تواجد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، والفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق، والنجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، فيما تجاهل بنزيما وضع الثنائي الأسطوري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل بنزيما، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: داني ألفيس، بيبي، سيرخيو راموس، مارسيلو

خط الوسط: بول بوغبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان

خط الهجوم: كريم بنزيما، رونالدو داليما

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