شرطة أبوظبي تعزز الوعي بإرشادات السلامة لمستخدمي «السكوتر»

نفذت إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، حملة توعية ميدانية حول الالتزام بإرشادات السلامة الضرورية لمستخدمي السكوترات وشملت طلبة المدارس وسكان مدينة الرويس.

ووزع فرع التوعية والتثقيف المروري في الإدارة كتيبات التوعية التثقيفية للطلاب بالمدارس ومستخدمي السكوترات في مدينة الرويس وتوعيتهم بإجراءات الأمن والسلامة.

وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة مرور منطقة الظفرة في مديرية المرور والدوريات، حرص شرطة أبوظبي على مضاعفة جهودها لتعزيز السلامة للجمهور في مختلف الفعاليات والمناسبات.

وحث مستخدمي الدراجات الكهربائية "الـ "سكوتر" في الطرقات العامة على ضرورة الالتزام بوسائل الحماية والسلامة اللازمة واستخدامه في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

وناشد الآباء بضرورة تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام الـ“سكوتر"، موضحاً أن الـ“سكوتر" لعبة محببة جدا بالنسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأيضا الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال تؤدي إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات ما يؤدي إلى الحوادث والصدمات.





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