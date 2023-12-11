16.2 مليار درهم رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب في نهاية الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند إجمالي يتجاوز 16.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من 2023 فيما الاحتياطي أعلى بنسبة 1.2% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم.
ويشهد احتياطي الذهب حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار 2023 حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.
اوضحت بيانات السلسلة الزمنية أن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 26% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.
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