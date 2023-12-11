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16.2 مليار درهم رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب في نهاية الربع الثالث

12/11/2023 5:47:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند إجمالي يتجاوز 16.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من 2023 فيما الاحتياطي أعلى بنسبة 1.2% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم.

ويشهد احتياطي الذهب حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار 2023 حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.

اوضحت بيانات السلسلة الزمنية أن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 26% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.


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