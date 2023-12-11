«المركزي»: الودائع الآجلة تستقر عند 702.5 مليار درهم نهاية سبتمبر

تقلصت الودائع الآجلة بشكل طفيف لتستقر عن حاجز 702.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، وارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5%، مقابل نحو 613.01 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 89 مليار درهم.

وكانت العملة المحلية «الدرهم» الأنشط على صعيد الودائع لأجل لترتفع حصتها إلى نحو 60% أو ما قيمته 419.4 مليار درهم، فيما تقلص نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 283 مليار درهم.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تخطت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز 266.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية ارتفعت منذ بداية العام

بنسبة 8.2% أو ما يتجاوز 20.2 مليار درهم، مقارنة مع 245.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس شهري زادت بنسبة 1.5% أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 262.3 مليار درهم في اغسطس الماضي.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 218.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 47.7 مليار درهم.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 981.4 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة بنسبة 8.1% مقابل 907.45 مليارات درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 74 مليار درهم، وتوزعت بواقع 693.7 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 70.6%، ونحو 287.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 26%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 وصولا إلى 696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.





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