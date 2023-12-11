1564 موظفاً جديداً في بنوك الإمارات منذ بداية العام

وظفت البنوك العاملة بالدولة نحو 1564 موظفا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن عدد العاملين في البنوك بالدولة قد ارتفع بحوالي 4.3% في سبتمبر نهاية الربع الثالث إلى 37394 موظفا مقابل 35830 موظفا نهاية العام الماضي.

وبلغ عدد الموظفين الجدد في البنوك المحلية 30156 موظفا مقارنة بإجمالي 28737 موظفا في نهاية 2022 بينما بلغ ارتفع عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة بالدولة من 7093 موظفا إلى 7238 موظفا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.





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