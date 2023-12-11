7 اتفاقيات ترفع طاقة «إيميا باور» الإنتاجية إلى 5500 ميجاوات

قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور: إن الشركة وقعت خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في سبع دول أفريقية لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 430 ميجاوات، إضافة إلى بناء بطاريات تخزين ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يرفع الطاقة الإنتاجية للشركة سواء الفعلية أو تلك التي تحت التنفيذ إلى نحو 5500 ميجاوات.

وأضاف: وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من إثيوبيا وأوغندا وموزمبيق وجيبوتي وتوغو وموريتانيا وزيمبابوي، الأمر الذي سيعزز من مساهمة الشركة في دعم جهود القارة الأفريقية في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعكس مدى ثقة الحكومات الأفريقية بأداء الشركة ومصداقيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من نواحي الجداول الزمنية والاشتراطات الفنية ما يجعلها شريكاً موثوقاً لدى العديد من الحكومات العازمة على تنفيذ خطط طموحة في التحول لمصادر طاقة مستدامة.

وأردف: وقعنا مع جمهورية إثيوبيا اتفاقية لبناء مشروع عائشة وهو أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة القرن الأفريقي بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات. كما تم توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل البريطانية (إيمريرجن افريكا) لتمويل تنفيذ مشروع إيتوكا في أوغندا لإنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتابع: وقعنا كذلك اتفاقية مع حكومة موزمبيق لبناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميجاوات، متوقعاً أن يسهم المشروع في توفير نحو 1500 فرصة عمل لأبناء المنطقة. كما أبرمت الشركة مع الجهات المعنية في جمهورية جيبوتي اتفاقية لزيادة قدرة محطة بارا من 25 ميجاوات إلى 50 ميجاوات مع نظام تخزين للطاقة الكهربائية في البطاريات،حيث من المتوقع تشغيل المحطة في الربع الأخير من العام المقبل

كذلك اتفقت الشركة على تنفيذ مشروع توسعة لمحطة الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية في جمهورية توغو بطاقة انتاجية تبلغ 30 ميجاوات ما يرفع القدرة الاجمالية للمحطة الى 100 ميجاوات ما يجعلها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة غرب إفريقيا.

ومع موريتانيا وقعت الشركة اتفاقا لبناء محطة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات، ومحطة أخرى لانتاج طاقة الرياح بقدرة 100 ميجاوات، بالاضافة إلى انتاج الهيدروجين الأخضر، كما وقعت مذكرة تفاهم مع زيمبابوي بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف النويس عن أن الشركة التي تركز أنشطتها حاليا في قارة افريقيا، تدرس فرصا استثمارية في عدد من دول من بينها تركيا ودول اسيا الوسطى مثل أوزبكستان وأذربيجان. وقال: بحثنا فرصاً استثمارية وقد نصل الى اتفاقيات بشأن تنفيذ عدد من المشاريع في القريب العاجل.

وأكد تقدم الأعمال الانشائية في مشاريع الشركة في مصر والتي تنتج 1000 ميجاوات مناصفة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث من المتوقع بدء الانتاج في الربع الاخير من عام 2024.

وأكد أن حجم مشروعات الشركة الكلي حاليا بلغ 5000 ميجاوات تتوزع بين الإنتاج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، باستثمارات تفوق 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالإنتاج الفعلي من محطتيها للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن فيما تشهد مشاريعها في تونس والمغرب تقدما متسارعا أيضا.

وأردف النويس: في ظل توسعات والمشاريع التي نقوم بها قررت الشركة زيادة رأس مالها و تم تكليف ستي بنك في لندن ليكون مستشاراً مالياً لرفع راس مال الشركة بزيادة تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكي من خلال طرح استثمار خاص وكاشفاً عن وجود مفاوضات مع شركات خليجية وعربية وأوربية وأمريكية للدخول كمستثمرين في «إيميا باور»، وذلك بعد إتمام إجراءات دخول «سوفت بنك» الياباني كمستثمر في راس مال الشركة بقيمة 75مليون دولار قبل اشهر.

وكشف عن أن الشركة تتجه نحو الإدراج بالأسواق المالية في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات بعد زيادة رأسمالها مؤكدا أن الأولوية ستكون للسوق الإماراتية.

يشار إلى أن شركة إيميا باور الإماراتية التي تأسست عام 2016، تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة. وتمتلك مشاريع قيد التشغيل وتحت التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى 1.45 جيجاوات فيما لديها مشاريع مستقبلية مؤكدة لإنتاج نحو 5 جيجاوات عبر مشاريع في 20 دولة.

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