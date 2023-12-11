«الياه سات» تحصل على تصنيف «AA» ضمن مؤشر مورجان ستانلي للحوكمة

حصلت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصنيف «AA» المرموق، ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات لعام 2023.

وصُممت تصنيفات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، لتقييم مرونة الشركات في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات طويلة الأمد وذات الصلة بالمؤشرات المالية، ومدى انفتاحها على الفرص. ويتيح هذا المؤشر للمستثمرين عامة، والمؤسسات الاستثمارية على وجه الخصوص، تقييم كيفية قيام الشركات بتضمين مختلف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في عملياتها التجارية، بما ينعكس بالإيجاب على قراراتهم الاستثمارية. وأصبحت «الياه سات» بفضل حصولها على هذا التصنيف، ضمن فئة «الرواد» في مكانة مثالية، ضمن أبرز الشركات في القطاع، التي تعتمد أفضل الممارسات، وبالتالي، تعزيز جاذبيتها لصناديق الاستثمار العالمية، لا سيما تلك التي تركز على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن منهجياتها للاستثمار. ويتكامل هذا التصنيف الجديد مع تصنيفات «الياه سات» البارزة الأخرى، المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي حصلت عليها مؤخراً من مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى، ومنها على سبيل المثال S&P Global وSustainalytics.

وتحافظ «الياه سات» على حضورها القوي أيضاً، ضمن مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وهي مدرجة في المؤشر ذاته للشركات الصغيرة، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي للشركات الصغيرة في جميع الدول (ACWI)، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة للشركات الصغيرة، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر الشركة للمستثمرين على مستوى العالم، فرصة جذابة للاستفادة من النمو المتسارع لقطاع اقتصاد الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدم في الوقت نفسه أحد أعلى عوائد الأرباح النقدية بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تتجاوز 6 %.

وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «نشعر بالفخر لحصولنا على تصنيف «AA» ضمن فئة الرواد لعام 2023، من مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، في دلالة جديد على الخطوات الهائلة التي قطعتها «الياه سات» خلال السنوات الأخيرة، لتسريع جهودنا الرامية إلى جعل شركتنا أكثر ابتكاراً وكفاءةً واستدامةً في جميع عملياتها. يلقي هذا التصنيف الضوء على كوننا شركة رائدة في اتباع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع، والفائدة الكبيرة التي نجنيها من وراء اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال، سواء بالنسبة للبيئة، أو اتخاذ القرارات التجارية السليمة. ونحن عازمون على مواصلة دورنا المتميز في مجال الاستدامة والبيئة وحوكمة الشركات».

ويُعدّ هذا التصنيف المرموق، بمثابة شهادة على التزام «الياه سات» الثابت والمستمر، وتنفيذها الناجح لاستراتيجيات وسياسات وبرامج وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. واعتمدت الشركة في عام 2022، إطاراً قوياً للاستدامة، يضم خمس ركائز، ليكون بمثابة خريطة لتضمين الممارسات التجارية المسؤولة في عملياتها الأساسية. وفي خطوة مهمة نحو تعزيز مبادراتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وافق مجلس إدارة «الياه سات» على سياستها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في أغسطس 2023، وإطار عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات في نوفمبر 2023. وتوفر هذه السياسة الإرشادات الشاملة حول النهج المتبع على مستوى المجموعة، لترسيخ حضور ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في جميع جوانب عملياتها.

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