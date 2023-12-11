الكويت: عودة حركة الملاحة بمينائي الشويخ والشعيبة بعد توقف بسبب الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والشعيبة، مع تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وذكرت الموانئ في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية في الميناءين عند الساعة التاسعة صباحا، بعد توقفها في وقت سابق أمس.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت توقف حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والشعيبة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الضباب الذي تعرضت له البلاد يوم أمس.





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