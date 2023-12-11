إسرائيل: نشر صور الأسرى الفلسطينيين المجردين من ملابسهم يجب أن يتوقف

بعد أن سادت حالة من الغضب بسبب انتشار صور لسجناء فلسطينيين في قطاع غزة لا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية بعد أن تم تجريدهم من ملابسهم، وبعض منهم معصوبي الأعين ومقيدين ببعضهم البعض، قالت إسرائيل مساء أمس الأحد إنها تريد وقف نشر هذه الصور بقدر أكبر من ذلك.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي القول، إنه يجب تفتيش المشتبه بهم للتأكد من أنهم لا يحملون أي أسلحة أو متفجرات. ومع ذلك، أوضح هنجبي لهيئة البث العامة الاسرائيلية، إن نشر الصور لهم وهم يرتدون ملابسهم الداخلية عبر الإنترنت "لا يخدم أي شيء"، مؤكدا أنه لن يكون هناك نشر آخر لمثل هذه الصور.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الصور أثارت مخاوف بشأن إجراءات الاعتقال الإسرائيلية في قطاع غزة، وأثارت تساؤلات بشأن وجود انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو معاملة مهينة.





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