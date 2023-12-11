Monday, 11 December 2023 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل: نشر صور الأسرى الفلسطينيين المجردين من ملابسهم يجب أن يتوقف

12/11/2023 5:47:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد أن سادت حالة من الغضب بسبب انتشار صور لسجناء فلسطينيين في قطاع غزة لا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية بعد أن تم تجريدهم من ملابسهم، وبعض منهم معصوبي الأعين ومقيدين ببعضهم البعض، قالت إسرائيل مساء أمس الأحد إنها تريد وقف نشر هذه الصور بقدر أكبر من ذلك.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي القول، إنه يجب تفتيش المشتبه بهم للتأكد من أنهم لا يحملون أي أسلحة أو متفجرات. ومع ذلك، أوضح هنجبي لهيئة البث العامة الاسرائيلية، إن نشر الصور لهم وهم يرتدون ملابسهم الداخلية عبر الإنترنت "لا يخدم أي شيء"، مؤكدا أنه لن يكون هناك نشر آخر لمثل هذه الصور.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الصور أثارت مخاوف بشأن إجراءات الاعتقال الإسرائيلية في قطاع غزة، وأثارت تساؤلات بشأن وجود انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو معاملة مهينة.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11122023000110011019ID1107570229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث