مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية

مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية
التاريخ
12/11/2023 5:47:43 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب آخر جراء إطلاق نار في مدينة سيون السويسرية اليوم الاثنين.
وأضافت الشرطة في مقاطعة فاليه أن المشتبه به وهو رجل مجهول الهوية أطلق عدة أعيرة نارية في موقعين مختلفين بمدينة سيون التي يقطنها حوالى 35 ألف شخص.
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