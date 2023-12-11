مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية

قالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب آخر جراء إطلاق نار في مدينة سيون السويسرية اليوم الاثنين.

وأضافت الشرطة في مقاطعة فاليه أن المشتبه به وهو رجل مجهول الهوية أطلق عدة أعيرة نارية في موقعين مختلفين بمدينة سيون التي يقطنها حوالى 35 ألف شخص.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز