أعلى ثالث رقم بالقرن 21.. الأرقام السلبية تلاحق برشلونة بعد رباعية جيرونا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألحق جيرونا رقماً سلبياً ببرشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء أمس الأحد، التي لعبت بالجولة 16 من عمر الدوري الإسباني، وانتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح جيرونا.
وسجل جيرونا هدفين في شباك برشلونة بالشوط الأول، وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن برشلونة تلقى هدفين على الأقل في الشوط الأول خلال 4 مباريات بالليغا هذا الموسم.
وأضافت، أن هذا هو ثالث أعلى رقم قياسي سلبي
لبرشلونة على الإطلاق في النصف الأول من نفس الموسم بالقرن 21، حيث سبق وتحقق
موسمي 2001/2000 - 2019/2018.
وجاءت خسارة برشلونة لتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع، فيما خطف جيرونا صدارة الليغا برصيد 41 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد الوصيف بـ 39 نقطة.
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