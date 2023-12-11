أعلى ثالث رقم بالقرن 21.. الأرقام السلبية تلاحق برشلونة بعد رباعية جيرونا

ألحق جيرونا رقماً سلبياً ببرشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء أمس الأحد، التي لعبت بالجولة 16 من عمر الدوري الإسباني، وانتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح جيرونا.

وسجل جيرونا هدفين في شباك برشلونة بالشوط الأول، وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن برشلونة تلقى هدفين على الأقل في الشوط الأول خلال 4 مباريات بالليغا هذا الموسم.

وأضافت، أن هذا هو ثالث أعلى رقم قياسي سلبي

لبرشلونة على الإطلاق في النصف الأول من نفس الموسم بالقرن 21، حيث سبق وتحقق

موسمي 2001/2000 - 2019/2018.

وجاءت خسارة برشلونة لتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع، فيما خطف جيرونا صدارة الليغا برصيد 41 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد الوصيف بـ 39 نقطة.

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