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المحترفين تعلن الفائزين بمبادرة الجماهير في الجولة العاشرة

12/11/2023 5:47:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة العاشرة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي اتحاد كلباء، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة "النادي الضيف"، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي العين على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

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