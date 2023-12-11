Monday, 11 December 2023 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد يعلن رؤية جديدة لمدينة إكسبو دبي أساسها الاستدامة

12/11/2023 5:47:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رؤية جديدة لمدينة إكسبو دبي أساسها الاستدامة ومقراً للشركات ومنصة للشراكات البناءة ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "منذ أن حازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ثقة العالم وأخذت مسؤولية جمع الدول في إكسبو قبل عشر سنوات، نستمر بالعمل على هدف تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع".

وأضاف سموه "ومع اجتماع العالم بقادته ومؤسساته من جديد في مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف "COP 28" والذي يسعى لتحقيق نتائج ستكون حاسمة للبشرية، نعلن رؤية جديدة لهذه المدينة أساسها الاستدامة.. ومقراً للشركات .. ومنصة للشراكات البناءة.. ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة".

واختتم سموه "وعليه ندعو لكل من يسعى لتحقيق هذا الهدف للعمل معنا في مدينة إكسبو دبي .. التي بنيناها للعالم لتستمر بالمساهمة بكل ما فيه خير".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11122023000110011019ID1107570225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث