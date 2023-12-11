محمد بن راشد يعلن رؤية جديدة لمدينة إكسبو دبي أساسها الاستدامة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رؤية جديدة لمدينة إكسبو دبي أساسها الاستدامة ومقراً للشركات ومنصة للشراكات البناءة ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "منذ أن حازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ثقة العالم وأخذت مسؤولية جمع الدول في إكسبو قبل عشر سنوات، نستمر بالعمل على هدف تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع".

وأضاف سموه "ومع اجتماع العالم بقادته ومؤسساته من جديد في مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف "COP 28" والذي يسعى لتحقيق نتائج ستكون حاسمة للبشرية، نعلن رؤية جديدة لهذه المدينة أساسها الاستدامة.. ومقراً للشركات .. ومنصة للشراكات البناءة.. ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة".

واختتم سموه "وعليه ندعو لكل من يسعى لتحقيق هذا الهدف للعمل معنا في مدينة إكسبو دبي .. التي بنيناها للعالم لتستمر بالمساهمة بكل ما فيه خير".





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