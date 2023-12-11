مطار دبي الدولي يتصدر المطارات العالمية في السعة المقعدية

واصل مطار دبي الاحتفاظ بالصدارة العالمية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر ديسمبر الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت بيانات المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي تجاوز 5 ملايين مقعد مجدول للشهر الجاري مقابل 4.8 ملايين مقعد مجدول في نوفمبر الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الامارات وفلاي دبي.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة حل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أكثر 3.9 ملايين مقعد، وجاء مطار سنغافورة في المركز الثالث مسجلا 3.42 ملايين مقعد ومطار سول في المركز الرابع 3.3 ملايين مقعد وأمستردام الهولندي في المركز الخامس بنحو 3.1 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي بـ3 ملايين مقعد مجدول.

وتتوقع مطارات دبي مواصلة تسجيل أرقام قياسية في الربع الأخير من عام 2023 الجاري وعام 2024 المقبل، ولذلك تعمل المؤسسة على تعزيز عملياتها لاستيعاب هذا النمو المتوقع، علماً بأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. ومن المتوقع أن يؤدي نشر التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع وتجديد البنى التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة المطار وموارده، إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 120 مليون مسافر سنوياً.





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