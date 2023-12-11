الكابنيت يرجئ الموافقة على قرار عودة العمال

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- فيما تم تأجيل البت في الموضوع إلى أجل غير معلوم، قدم مسؤولون عسكريون للكابنيت السياسي صورة مقلقة بشأن قرار عدم السماح لعمال الضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل. وأوضح المسؤولون أنه بالإضافة إلى خسارة شهرية 6 مليارات شيكل، فإن تغيير معايير الدخول سيضيف الشباب إلى دائرة البطالة ويؤدي بهم الى "العنف".

وقال مسؤولون في المؤسسة الأمنية لأعضاء الحكومة إن حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي كبير للغاية، وبالتالي ليس من الصحيح اعتبار القرار يتعلق بالمصالح الفلسطينية فقط.

كما أوضح مسؤولون في الجهاز الأمني لأعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي أن معظم العمال الفلسطينيين يأملون أن تقوم الحكومة الإسرائيلية في المستقبل القريب بفتح المعابر والسماح لهم بالعمل في إسرائيل، ولهذا السبب لا يخرجون للتظاهر. في الشوارع ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وشدد المسؤولون على أن تغيير المعيار قد يشعل المنطقة في الضفة، لأن النطاق المحتمل للعمال الفلسطينيين الذين يمكنهم العمل في إسرائيل سينخفض، وأولئك الذين سيدفعون الثمن سيكونون الشباب الفلسطينيين. وفقا لموقع واللا العبري.

وتسمح المعايير الموجودة اليوم للفلسطينيين المتزوجين بعمر 22 عامًا والعزاب بعمر 27 عامًا فما فوق بالعمل في إسرائيل.

وأوضح أحد المسؤولين العسكريين لأعضاء الكابنيت" أنه إذا تغير هذا المعيار فإن فئة كبيرة من الشباب الذين عملوا في إسرائيل حتى الآن سيدخلون في دوامة البطالة، وشباب بلا رواتب وبلا مستقبل اقتصادي. يمكن أن يدفع منطقة الضفة الغربية إلى اليأس، ومن هناك يكون الطريق إلى العنف قصيرا".

واقترح المسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي أيضًا تحسين مستوى التفتيش على العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل، وتامين المواصلات، ومراقبة العمال العائدين إلى إسرائيل لمنع الإقامة غير المرغوب فيها، لكن مجلس الوزراء أرجأ القرار إلى حين البت في الموضوع .

وانتهى اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني، فجر الاثنين دون اتخاذ قرار بشأن مسألة استقدام العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

وخلال اللقاء، أعرب ممثلو الجيش الإسرائيلي ومنسق العمليات في الضفة والقطاع والشاباك عن دعمهم لإدخال العمال بينما اعرب ممثلو الشرطة الإسرائيلية عن معارضتهم لذلك.

وأشار المصدر إلى أن بعض الوزراء عبروا عن معارضتهم أيضًا، وفي النهاية لم يطرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضية للتصويت حيث كان نتانياهو يدعم فكرة استقدام عمال فلسطينيين ممن هم فوق ٣٥ عاما للعمل في اسرائيل بشروط مقيدة .