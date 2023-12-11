بري: غضب الله سينزل على إسرائيل إن شنت الحرب على لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه "في حال شنت إسرائيل الحرب على لبنان غضب الله سينزل عليها"، مؤكدا أنه "لا توجد أي نية لدى لبنان بتوسيع الحرب".

وفي لقاء صحفي، أكد بري أن "حركة أمل ليست جهة في الحرب، وأنا شخصيا أعمل لعدم توسع الحرب، وثمة تواصل بيننا وبين "​حزب الله​" حول الحفاظ على قواعد الاشتباك، علما أن الحزب منذ بداية الحرب وحتى الآن لم يخرج في عملياته ضد جيش العدو عن قواعد الاشتباك، حيث أنه يركز حصرا على المواقع العسكرية، ونحن معه في ذلك"، مشددا على أن "إسرائيل هي التي تخرق القواعد يوميا بتوسيع دائرة اعتداءاتها واستهدافاتها المتتالية للمدنيين".

وجزم أنه "لا توجد أي نية لدينا بتوسيع الحرب، ولكن إن بادرت إسرائيل إلى حرب، وشنت عدوانا على ​لبنان​، فآنئذ الأمر يختلف، وسنواجهها وغضب الله سينزل عليها"، مشيرا إلى أنه "في هذه الحرب، ارتكبت ​إسرائيل​ جريمة العصر: إجرام في منتهى الفظاعة، مجازر مروعة، قَتلوا فيها حتى الآن وعن سابق تصور وتصميم، أكثر من 7500 طفل وأكثر من 5000 امرأة، وانتقموا حتى من ألعاب الأطفال".

وأضاف: "صحيح أننا نسمع دعوات الى تطبيق القرار 1701، وهذا أمر جيد، وخصوصا أننا في لبنان متمسكون بهذا القرار وملتزمون به، ونحن أكثر من يطالب بتطبيقه وإلزام إسرائيل بذلك"، مبينا أن "هذا القرار هو قرار دولي، أتى بوضوح على ذكر مزارع شبعا مرتين. وحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة من سنة 1943، وهناك بعض النقاط الخلافية على الخط الأزرق جرت معالجة بعضها، وتبقى بضع نقاط ما زالت عالقة وتحتاج إلى معالجة".