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انفرد بصدارة الليغا.. فوز تاريخي لجيرونا على برشلونة

12/11/2023 5:26:50 AM
(MENAFN- Amman Net) واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم وعاد إلى الصدارة مجددا، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على ضيفه وجاره برشلونة 4-2 في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل -السبت الماضي- مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي لكي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمها معه، متقدما على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (2-0 يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي) بفارق نقطتين.

وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية في هذا الموسم، وتراجع للمركز الرابع خلف أتلتيكو مدريد، وبات متخلفا عن فريق المدرب ميتشل بفارق 7 نقاط.

وسجل رباعية جيرونا: فيكتور تسيغانكوف (12) وميغيل غوتييريس (27) وفاليري إسترادا (80) والأوروغوياني كريستيان ستواني (90+5).

في المقابل سجل ثنائية أصحاب الأرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) والألماني إلكاي غوندوغان (90+2).

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