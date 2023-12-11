انفرد بصدارة الليغا.. فوز تاريخي لجيرونا على برشلونة

(MENAFN
- Amman Net) واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم وعاد إلى الصدارة مجددا، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على ضيفه وجاره برشلونة 4-2 في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل -السبت الماضي- مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي لكي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمها معه، متقدما على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (2-0 يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي) بفارق نقطتين.
وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية في هذا الموسم، وتراجع للمركز الرابع خلف أتلتيكو مدريد، وبات متخلفا عن فريق المدرب ميتشل بفارق 7 نقاط.
وسجل رباعية جيرونا: فيكتور تسيغانكوف (12) وميغيل غوتييريس (27) وفاليري إسترادا (80) والأوروغوياني كريستيان ستواني (90+5).
في المقابل سجل ثنائية أصحاب الأرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) والألماني إلكاي غوندوغان (90+2).
MENAFN11122023000209011053ID1107570113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.