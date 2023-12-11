الطيبي يحذر: نجل نتنياهو يدعو لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن (صورة)

MENAFN - Amman Net) حذر النائب الفلسطيني في كنيست الاحتلال، أحمد الطيبي، من الدعوات التي تطلقها عائلة نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

ونشر الطيبي صورة كان بثها يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عبر حسابه بموقع فيسوك، وكانت تتضمن خريطة الأردن، وكتب عليها فلسطين هي الأردن والأردن هو فلسطين.

وتردد العديد من أوساط الاحتلال هذه الشعارات بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، بل أكثر من ذلك، بالسيطرة على الأردن كاملة لصالح الاحتلال، عبر الخريطة التي وضعت أمام وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش، خلال لقاء مع منظمات يهودية في فرنسا.

وتضمنت الخريطة الأردن وفلسطين، تتبعان لدولة يهودية واحدة، وهو ما أثار احتجاجا في عمان قبل أشهر.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت أن مسألة تهجير الفلسطينيين هي إعلان حرب بالنسبة للأردن، محذرة الاحتلال من الإقدام على أي خطوة من ذلك.

