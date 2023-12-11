Monday, 11 December 2023 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطيبي يحذر: نجل نتنياهو يدعو لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن (صورة)

12/11/2023 5:26:49 AM
(MENAFN- Amman Net) حذر النائب الفلسطيني في كنيست الاحتلال، أحمد الطيبي، من الدعوات التي تطلقها عائلة نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

ونشر الطيبي صورة كان بثها يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عبر حسابه بموقع فيسوك، وكانت تتضمن خريطة الأردن، وكتب عليها فلسطين هي الأردن والأردن هو فلسطين.

وتردد العديد من أوساط الاحتلال هذه الشعارات بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، بل أكثر من ذلك، بالسيطرة على الأردن كاملة لصالح الاحتلال، عبر الخريطة التي وضعت أمام وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش، خلال لقاء مع منظمات يهودية في فرنسا.

وتضمنت الخريطة الأردن وفلسطين، تتبعان لدولة يهودية واحدة، وهو ما أثار احتجاجا في عمان قبل أشهر.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت أن مسألة تهجير الفلسطينيين هي إعلان حرب بالنسبة للأردن، محذرة الاحتلال من الإقدام على أي خطوة من ذلك.

MENAFN11122023000209011053ID1107570112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث