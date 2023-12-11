الطيبي يحذر: نجل نتنياهو يدعو لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن (صورة)

(MENAFN
- Amman Net) حذر النائب الفلسطيني في كنيست الاحتلال، أحمد الطيبي، من الدعوات التي تطلقها عائلة نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
ونشر الطيبي صورة كان بثها يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عبر حسابه بموقع فيسوك، وكانت تتضمن خريطة الأردن، وكتب عليها فلسطين هي الأردن والأردن هو فلسطين.
وتردد العديد من أوساط الاحتلال هذه الشعارات بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، بل أكثر من ذلك، بالسيطرة على الأردن كاملة لصالح الاحتلال، عبر الخريطة التي وضعت أمام وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش، خلال لقاء مع منظمات يهودية في فرنسا.
وتضمنت الخريطة الأردن وفلسطين، تتبعان لدولة يهودية واحدة، وهو ما أثار احتجاجا في عمان قبل أشهر.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت أن مسألة تهجير الفلسطينيين هي إعلان حرب بالنسبة للأردن، محذرة الاحتلال من الإقدام على أي خطوة من ذلك.
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