136 مليون دولار واردات الأردن من القطاع الخاص القطري خلال 9 أشهر

MENAFN - Amman Net) سجلت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال أول التسعة الأشهر الاولى من العام الحالي نموا، تجاوزت نسبته 11.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .

وبلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، نحو 136 مليون دولار، بارتفاع من 120 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من عام 2022.

وتتركز صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على السماد العضوي، قضبان الحديد، المحاليل الطبية، بعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.

وبحسب تقرير حديث، صدر عن غرفة تجارة قطر، اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 3.25 مليار ريال قطري (892.8 مليون دولار).

و تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3 بالمئة، وتلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة، ثم دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة، ثم الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 1.7 بالمئة، ثم دول افريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة في المرتبة السابعة دول أميركية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول اوقيانوسيا بنسبة 0.15 بالمئة ، وأخيراً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.07 بالمئة.

كما تصدرت هولندا القائمة، حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثاً بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعاً بنسبة 8.6 بالمئة، و الامارات العربية المتحدة خامساً بنسبة 7.4 بالمئة، وسادساً جاءت الصين بنسبة 5.9 بالمئة، ثم في المرتبة السابعة تونس بنسبة 5.3 بالمئة، تلتها ألمانيا بنسبة 4.8 بالمئة، ثم تركيا بنسبة 3.4 بالمئة، وأخيراً حلت فرنسا بنسبة 3.3 بالمئة في المرتبة العاشرة.

واستحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 76 بالمئة من القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي ، بينما استحوذت بقية الدول (90 دولة) على ما نسبته 24 بالمئة.

واوضح التقرير أن عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث منن العام الحالي بلغ 100 دولة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول افريقيا 24 دولة، ثم مجموعة دول آسيا 21 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 18 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية 13 دولة، ثم مجموعة دول أميركية أخرى 9 دول، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى 7 دول، ثم دول مجلس التعاون الخليجي 5 دول، تلتها مجموعة دول أوقيانوسيا بعدد دولتين واخيراً الولايات المتحدة الأميركية.