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الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع المركزي واليوان يتراجع

12/11/2023 5:26:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهل الدولار تداولات الاثنين على ارتفاع، ومن المرجح أن تحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع الفدرالي الأميركي، الأخير لهذا العام بشأن السياسة النقدية حركة الدولار خلال الأسبوع، بينما أثر تزايد الضغوط الانكماشية في الصين على اليوان.


ارتفع الدولار الأمريكي مجددا فوق 145 ينا مسجلا 145.62 ين، متراجعا عن انخفاضه الحاد مقابل العملة اليابانية نهاية الأسبوع الماضي مع تزايد الرهانات على أن سياسة أسعار الفائدة شديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي قد تقترب من نهايتها.


وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25425 دولار واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2504 دولار.

CNBC

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