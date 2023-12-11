التف حول اصبعها خصلة من شعر والدتها... وهذه النتيجة في احدى الدول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كادت رضيعة أن تفقد إصبع قدمها بعد أن انقطعت الدورة الدموية لديها بسبب خصلة من الشعر كانت ملفوفة بإحكام حول الاصبع .

وتقول لورا باولز إنها كانت تغير حفاض ابنتها سكايلاه-راي عندما لاحظت أن اصبع القدم الثاني في قدمها اليمنى كان منتفخًا وأحمر اللون.



ووفق موقع "ميرور"، تم نقل سكايلاه راي إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء أنها تعاني من أمر في صحتها، وهو عندما تلتف خصلات الشعر حول اصابع اليدين أو القدمين، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم. وتؤثر المتلازمة عادةً على الرضع والأطفال الصغار.

وقالت لورا، 31 عاما، إن اصبع قدم سكايلاه راي كان لا بد من وضع كريم عليه مرات عدة لمحاولة إزالة الشعر الملفوف بإحكام على قدمها الصغيرة، قبل أن يتم نزعه بالملاقط الجراحية.

لبنان 24