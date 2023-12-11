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اشتباكات بين لبنان وإسرائيل: إطلاق 8 صواريخ نحو تلال كفرشوبا

12/11/2023 5:26:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت 8 صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان.


وقال مراسل الجزيرة إن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

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