اشتباكات بين لبنان وإسرائيل: إطلاق 8 صواريخ نحو تلال كفرشوبا

اشتباكات بين لبنان وإسرائيل: إطلاق 8 صواريخ نحو تلال كفرشوبا
التاريخ
12/11/2023 5:26:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت 8 صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان.
وقال مراسل الجزيرة إن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
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